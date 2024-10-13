［ルヴァン杯・準決勝第２戦］川崎 ０−２ 新潟（２試合合計６−１で新潟が決勝に進出）／10月13日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu夕焼けに照らされた等々力のスタンドがどこか寂しげだった。斜陽。そんな言葉が頭に浮かぶ一戦であった。ルヴァンカップ準決勝の第２戦で、ホームで新潟と対戦した川崎は０−２のスコアで力なく敗戦を突きつけられた。第１戦を１−４で終えていただけに、序盤から前に出たが、奏功せ