2024年10月8日、環球時報は、中国で発生した廃棄食用油が米国企業の付加価値創造に寄与しているとする仏メディアの報道を紹介する記事を掲載した。記事は、仏週刊誌レクスプレスの7日付文章を引用。文章はある会社が中国のレストランから集めた廃油を現地工場で加工した後、太平洋を横断して米国のカリフォルニア州まで輸送し、工場で米国の飛行機エンジン向けのバイオエタノールに再加工されると紹介した。そして、中国は今や世界