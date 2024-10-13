NBAグリズリーズと無保証のエキシビット10契約を結ぶ河村勇輝（23）が、現地時間12日（日本時間13日）プレシーズンマッチ3戦目となる敵地ブルズ戦で第1Qから途中出場。絶品ノールックパスなどプレシーズン最多となる8アシストそして2得点をマーク。チームは最大21点差を逆転して124ー121で接戦の展開を制した。この日の河村はプレーメイカーとしての力量を誇示し、ドラフト1位新人ザック・イディーのダンクをアシストして敵地