民間の調査会社による47都道府県の「魅力度ランキング」の2024年の調査結果が13日夜、発表された。1位は16年連続で北海道だった。2〜4位も例年通り京都府、沖縄県、東京都と続いた。【写真】最下位となった佐賀にも魅力は多い「バルーンフェスタ」は毎年注目を集める調査は「ブランド総合研究所」（東京都港区）が「地域ブランド調査」として2006年から実施している。都道府県の調査は09年に開始し、今年で16回目となった。