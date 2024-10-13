学校の校則などについて、中高生およそ100人などが考えるイベントが行われました。13日に行われたのは、こどもの支援などを行う、認定NPO法人カタリバが主催した「ルールメイキング・サミット2024」です。全国から集まったおよそ100人の中高生が、校則の見直しなどのルールメイキングをゲームなどを通して考えました。高校3年生 「小さい目標を1人1人持って、それに向けて頑張るっていうのも、みんなの共通した大きい目標に向かっ