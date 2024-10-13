米大リーグのナ・リーグ地区シリーズ第５戦は１１日（日本時間１２日）、ドジャースがパドレスに２―０で勝利を収め、同シリーズを３勝２敗とし、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。大谷翔平投手（３０）や山本由伸投手（２６）らドジャースナインが一丸となって１勝２敗の窮地から２連勝を飾って勝ち抜いたが、米メディアの「クラッチ・ポイント」によると、マックス・マンシー内野手（３４）がパドレス戦前にドジャー