サッカー日本代表は１３日、Ｗ杯アジア最終予選のオーストラリア戦（１５日、埼玉スタジアム）に向けて試合会場で練習を行った。ＤＦ長友佑都（３８、ＦＣ東京）は、同予選３連勝にも「過信にならず油断しないことが非常に大事」と釘（くぎ）を刺した。最終予選３戦ではこれまで１４得点無失点と絶好調で圧倒的な強さを見せつけてきた日本。２位オーストラリアとの勝ち点差は５と、グループＣの中でも頭一つ抜けている。だが、