11日にUEFAネーションズリーグのリーグA・グループ3第3節でドイツ代表と対戦したボスニア・ヘルツェゴビナ代表。1-2で惜しくも敗れたが、その1点を奪ったのは、今も代表で戦い続ける38歳のFWエディン・ジェコだった。大ベテランと呼べる年齢にはなっているが、ボスニア・ヘルツェゴビナにジェコを超えるストライカーはいない。ジェコは現在トルコの名門フェネルバフチェに所属しており、昨季は国内リーグで21ゴール、今季も7試合で