J1リーグも残すところ5試合となりました。残留争い、優勝争い、そしてACL圏内争いと激化していくそれぞれの闘い。今回は京都サンガF.C.の現状と立ち位置、そして残り5試合について考えみようと思います！京都サンガF.C.17位：10勝 8分 14敗（32試合）、勝点38得点39、失点53、得失点差−14現在のベストスタメン夏の移籍期間の動きと補強について【IN】• ムリロ・コスタ(8/8)[ジル・ヴィセンテ(ポルトガル)／新加入]•