現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（70）が13日放送のNHK「サンデースポーツ」（日曜後9・50）に出演。セ・リーグ3位のDeNAと同2位の阪神が激突したプロ野球のクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第2戦に言及した。落合氏は15安打10得点のDeNA打線について「シーズン中やっている若いカウントから積極的に打ちにいったのが功を奏したと見ています。2ストライク取