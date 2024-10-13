アイドルユニット「仮面女子」の涼邑芹（26）がライブ中に足を負傷したことを13日、自身のX（旧ツイッター）で明かした。涼邑は「大変申し訳ございません。よろしくお願いいたします」として「仮面女子information」の投稿を引用。そこには「涼邑芹ですが、本日のライブで足を怪我した為、大事をとって明日の新宿、八街のライブは不参加とさせていただきます」と報告された。そして「楽しみにしてくださったファンの皆様大