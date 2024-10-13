タレント堀ちえみ（57）が13日、自身のブログを更新し、芸能界で一年先輩の歌手の近藤真彦（60）と久しぶりに再会したことを明かした。堀は、夫が「KidscomTeamKCMG」の土居隆二監督と学生時代に同級生だった縁で富士スピードウェイを訪れたと説明。そこで株式会社日本レースプロモーション（JRP）の近藤と再会したという。近藤は1979年にTBS系テレビドラマ「3年B組金八先生」の生徒役でデビュー。80年に「スニーカー