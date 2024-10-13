徳島県吉野川市の山中で13日、軽乗用車が転落し、乗っていた4人のうち男女2人が死亡、1人が意識不明の重体です。車が転落したのは、徳島県吉野川市山川町の山中です。警察などによりますと13日午前11時半ごろ、登山者から「軽乗用車が100メートルぐらい下に落ちている」と通報がありました。車は山の斜面の木に引っかかっていて、男女4人が車の外に出ている状態で発見されました。このうち、石井町の矢上始布さん48歳と、吉野川市