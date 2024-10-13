茨城県の公園で遊んでいた小学2年生の女の子の頭部を無言で殴るなどの暴行を加えたとして、22歳の男が現行犯逮捕されました。警察によりますと、暴行の疑いで現行犯逮捕された永井浩太朗容疑者は13日午後3時半すぎ、茨城県阿見町の公園で遊んでいた小学2年生の女の子の頭部を、所持していた金属製のパイプを使って無言で殴った疑いがもたれています。パイプは長さが115センチありましたが、殴られた女の子にケガはありませんでした