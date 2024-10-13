狭心症による冠動脈バイパス手術のため8月から活動休止していたシンガー・ソングライター松山千春（68）が13日、パーソナリティーを務めるFM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）で2カ月ぶりに復帰した。さっそく「石破さんには期待を外されている」と石破茂首相にダメ出しする“千春節”を繰り広げた。松山は「正直、石破さんには期待していた部分はあったんだけど、きょうまでの段階では期待は外されている」とバッ