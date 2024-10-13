HKT48とNGT48が13日、横浜BUNTAIで、「Boostyファンまつり2024」の最終日に出演し、2日連続で合同ライブを行った。推し活応援プラットフォーム「Boosty（ブースティー）」は、メンバーシップサービスやチケット、NFT販売機能などを提供するサービスで、両グループをはじめ、卒業生らが利用している。この日はライブ前に、特設ステージで、両グループの体力自慢が集まり、ミニ運動会を開催。NGTチームが大縄跳びで50回超えの記録