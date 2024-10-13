俳優の福山翔大さん（29）が12日、映画『若き見知らぬ者たち』の公開記念舞台挨拶に磯村勇斗さん（32）らと共に登場。撮影現場に応援に駆けつけたという磯村さんに、感謝を伝えました。本作で福山さんは、磯村さん演じる主人公・彩人の弟で、総合格闘技の選手・壮平役を務めています。演じるにあたり、「さかのぼること2022年の10月からトレーニングを始めて、そこから約1年間、総合格闘技の選手として必要なスキルを日々学んでい