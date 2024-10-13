バレーボール元女子日本代表主将でパリ五輪を最後に引退した古賀紗理那さん(28)が13日、NHK「サンデースポーツ」（日曜後9・50）に初のゲスト出演。バレーボール新リーグ「大同生命SVリーグ」の見どころを解説した。夫で大阪ブルテオンの西田有志からVTRでエールを送られる中、ベージュのスーツ姿で登場。日本代表のセッター・関田誠大が所属するジェイテクトとVC長野の一戦を解説。ジェイテクトの新戦力、米国代表・デファ