1日から7日までが国慶節（建国記念日、10月1日）に合わせた7連休となった中国。連休中、江西省九江市廬山市にある王爺廟周辺の草原と貨物船が大きな話題となり、その景色をカメラに収めようと、多くの観光客が車を運転し、同地を訪れた。「草原の向こうに沈んでいく夕日を目当てにして来た。期待を大きく上回る美しさだった」と語るのは、江西省南昌市からやって来た「95後（1995-99年生まれ）」の女性で、「SNSで淡水湖・鄱