［ルヴァン杯・準決勝第２戦］川崎 ０−２ 新潟（２試合合計６−１で新潟が決勝に進出）／10月13日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsuルヴァンカップの準決勝、アウェーでの第１戦に１−４で敗れていた川崎は、ホームでの一戦に決死の覚悟で臨んだが、初の決勝進出を目指す新潟に０−２の完敗を喫し、トータルスコア１−６で大会を後にした。今季は残留争いに巻き込まれるなどリーグ戦では苦戦し、連覇を目指した天皇杯は