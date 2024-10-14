【ソウル時事】北朝鮮国防省報道官は１３日、朝鮮人民軍総参謀部が韓国の無人機の侵入に備え、南北境界線付近の砲兵連合部隊に「準備態勢」を取るよう指示したと発表した。韓国の無人機侵入が確認された場合には「敵の特定対象物を即時に打撃する状況を想定」し、武力衝突の拡大にも備えると主張した。朝鮮中央通信が伝えた。金正恩朝鮮労働党総書記の妹、金与正党副部長は１２日の談話で、韓国の無人機が今月平壌の上空に侵入