現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（70）が13日放送のNHK「サンデースポーツ」（日曜後9・50）に出演。日本ハムの万波中正外野手（24）がロッテとのクライマックス・シリーズ（CS）ファーストステージ（S）第2戦で放った同点本塁打について語る場面があった。リーグ2位の日本ハムは同3位のロッテとクライマックス・シリーズ（CS）ファーストステージ（S）第2戦で対戦。試合は1