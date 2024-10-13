７回に登板したウェンデルケン＝甲子園◆横浜ＤｅＮＡ１０−３阪神（甲子園）右胸鎖関節の炎症から復帰したウェンデルケンが七回に３番手で登板し１回１失点だった。１３日に１軍登録されたばかり。「自分のボールを投げることを意識した」と直球を軸に、チェンジアップなどを交えた。昨季のＣＳでも腕を振った貴重な右腕。ファイナルステージに向け「細かい部分でいろいろ直さないと。でもしっかり修正できると思う」と意気