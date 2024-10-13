青山学院大学原晋監督 監督が元気な時はチームが良い状態でございます。現在、メジャー、日本のプロ野球界が盛り上がっています。本来は野球界でかける言葉ですが・・・作戦名は「かっとばせ！大作戦」。ゴールまでかっ飛ばして、優勝目指して頑張って参ります。 ――区間配置の意図は？やはりこの駅伝は短い駅伝です。前半の遅れが致命的になりますので、チームで5000m最速ランナ&