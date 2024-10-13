【エルサレム＝西田道成、ワシントン＝冨山優介】イスラエル軍の国連レバノン暫定軍（ＵＮＩＦＩＬ）への攻撃を巡り、ＵＮＩＦＩＬに要員を派遣するインドネシア、イタリア、インド、ガーナなど４０か国が１２日、共同の非難声明を出し、攻撃の即時停止と調査を求めた。米国のオースティン国防長官は１２日、イスラエルのヨアブ・ガラント国防相と電話会談し、攻撃に強い懸念を表明した。レバノン南部ではイスラエル軍とイスラ