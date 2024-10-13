パートナーとのすれ違いが増えると、離婚の二文字が頭をよぎるでしょう。でも時間がたてばたつほど、離婚を後悔する男性もいるんだとか。そこで今回は「男性が離婚を後悔した瞬間」の中から1つ、幸せそうな家庭を見るのがつらい話をご紹介します。幸せそうな家庭を見るのがつらい「いまから2年前、『もう限界！離婚したい！』と妻に言われました。もともと俺に不満ばかりの妻に嫌気がさしていたので離婚に同意、娘の親権は妻が持