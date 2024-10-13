【UEFAネーションズリーグ】ポーランド代表 1−3 ポルトガル代表（日本時間10月13日／ワルシャワ国立競技場）【映像】レオンが「40m爆速ドリブル」でゴール演出ポルトガル代表のスピードスターが、ポーランド代表の最終ラインを文字通り切り裂いた。FWラファエル・レオン（ミラン）は約40mを独走するドリブルを二度も見せ、一度目にはゴールにも直結。チート級の個人技にファンも驚愕の様子だった。まずは1点リードで迎えた37