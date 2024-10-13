モデル・俳優の山本舞香さん（27）と、ロックバンド『MY FIRST STORY』のボーカル・Hiroさんが13日、結婚したことを発表。2人がインスタグラムで動画をアップし、仲むつまじい姿を披露しました。山本さんの27歳の誕生日でもある10月13日、2人はSNSを更新。2ショット写真を掲載し、連名で「私たち、MY FIRST STORY Vo.Hiroと俳優 山本舞香は結婚いたしました事をご報告させて頂きます」と報告しました。その後、アップされた動画は2