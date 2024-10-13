攻撃陣も含めたチーム全体の守備意識の高さが、無失点での開幕3連勝につながっている。W杯アジア最終予選に入って3バックの中央で3試合連続フル出場を続ける日本代表DF谷口彰悟(シントトロイデン)は「前がハードワークしてくれるからこそ、後ろは余裕を持って対応できるし、最後の最後にゴール前で力を発揮できる」とチームメイトに感謝する。6月から取り組む攻撃的3バックにおいてMF堂安律やMF三笘薫といったウイングバックの