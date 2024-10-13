日本代表MF久保建英(ソシエダ)が北中米W杯アジア最終予選第4戦・オーストラリア戦(15日・埼玉)を2日後に控えた13日、報道陣の取材に応じ、自身のコンディションについて「問題ないです」と笑顔で答えた。久保は今月10日に敵地ジッダで行われたサウジアラビア戦(○2-0)に後半43分から出場したが、試合前やハーフタイムのウォーミングアップを早めに切り上げ、途中出場直前にもピッチ脇で疲労を感じる表情でフィールドイン。6日