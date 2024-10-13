自信を過信に変えないためにチームを引き締めている。開幕3連勝で迎える15日のW杯アジア最終予選・オーストラリア戦(埼玉)に向け、日本代表DF長友佑都(FC東京)は「3連勝して、これ以上ないスタートを切れた。自信を持つことはいいけど、過信にならず、油断しないことが大事になってくる」と力を込めた。順調な滑り出しを切ったという意味では、2連勝スタートだったブラジルW杯のアジア最終予選と似ている部分もある。「ザック