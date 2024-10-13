Amazon プライム・ビデオで生配信ボクシングのWBA世界バンタム級（53.5キロ以下）タイトルマッチ12回戦が13日、東京・有明アリーナで行われ、王者・井上拓真（大橋）が挑戦者の同級2位・堤聖也（角海老宝石）に0-3（113-114、112-115、110-117）の判定負け。王座陥落した。3度目の防衛に失敗。試合後の会見で所属する大橋ジムの大橋秀行会長は10回のダウンを取られた判定に言及した。大橋会長が言及したのは10回。連打を浴びて