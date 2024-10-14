イスラエルとレバノンの国境を監視する国連レバノン暫定駐留軍（UNIFIL）は13日、イスラエル軍の戦車2両がレバノン南部のUNIFIL施設の正門を壊し、強制的に侵入したと発表した。UNIFILが抗議した後に戦車は撤収したが、「衝撃的な違反行為の説明をイスラエル軍に求めた」としている。【動画】「世界は僕たちが死ぬのを見ていただけ」だれも止めぬガザ侵攻1年発表などによると、戦車が侵入したのは現地時間の13日午前4時半ご