【モデルプレス＝2024/10/13】モデルの“みりちゃむ”こと大木美里亜が、12日放送の「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」に出演。ファンから届いた驚きのプレゼントを明かした。【写真】みりちゃむ「すっぴん？」と話題の可愛すぎるオフショット◆みりちゃむ、1年間のアイドル経験佐久間宣行氏のYouTube番組「NOBROCKTV」で“罵倒キャラ”としてブレイクしたみりちゃむ。芸能活動は「中学2年生から。アイドルやってました、1