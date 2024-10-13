◇卓球アジア選手権最終日（１３日、カザフスタン・アスタナ）男子シングルス決勝が行われ、世界ランク９位の張本智和（智和企画）が中国の新鋭・林詩棟を３―１（１１―９、１１―６、４―１１、１１―５）で退け、金メダルに輝いた。日本勢の同種目の頂点は、１９７４年大会の長谷川信彦以来、５０年ぶりの快挙となった。女子団体で５０年ぶりの金メダルをつかんだ妹の美和は、女子シングルスと同ダブルスで銀メダルを獲得