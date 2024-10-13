日本代表は１３日、北中米Ｗ杯のアジア最終予選・オーストラリア戦（１５日）に向け、埼玉スタジアムで調整した。勝てば最終予選４連勝と、８大会連続のＷ杯出場へ大きく近づく一戦。この日取材に応じたＭＦ久保建英は「僕らは気負う必要ない。焦るとしたら向こう（オーストラリア）。うん、僕らは焦る必要はないかな」とひょうひょうと話した。事実、日本は３連勝で勝ち点９のＣ組首位。オーストラリアは２位とはいえ１勝１分け