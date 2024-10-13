９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」の公式ＳＮＳが１３日に更新され、メンバー・リマがの写真が公開された。インスタグラムで「昨日もありがとうございました楽しかったよ〜」と日本語と韓国語でつづり、衣装ショットを披露。衣装は肩とデコルテがあらわになったミニ丈トップスにデニムを合わせた衣装になっている。この投稿にファンからは「美しすぎるって」「美の権化すぎる」「爆イケ」「ビジュ無双がすごい」「可愛