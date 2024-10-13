「魚のすり身を揚げた食べ物」と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは「さつま揚げ」かもしれません。しかし実はこの食べ物、地域ごとに呼ばれ方が違っていることをご存じでしょうか？各地域で一体どのように呼ばれているのかを掘り下げてみましょう。鹿児島では「さつま揚げ」と呼ばない？例えば、西日本全域で広く使われている「天ぷら」という呼び名。「天ぷら」というと、一般的には具材に小麦粉の衣を付けて揚げた料理を連