アップルが9月20日にワイヤレスイヤホンの最新モデル「AirPods 4」シリーズを発売しました。アクティブノイズキャンセリング機能（以下、ANC）を搭載した「Air Pods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデル」（以下「AirPods 4 ANC」、2万9800円）と、従来のAirPodsと同じようにANCを搭載しない「AirPods 4」（2万1800円）の2モデルが用意されています。AirPodsは耳を完全に塞がないインナーイヤー型（開放型）で、圧迫感のな