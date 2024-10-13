大阪市福島区に設置された衆院選候補者のポスター掲示板＝9日第50回衆院選（15日公示、27日投開票）を巡り、共同通信社の13日までの調べで、小選挙区1110人、比例代表単独224人の計1334人が立候補に向けて準備を進めている。うち女性は少なくとも311人。現行憲法下の衆院選で最多となる見通しだ。これまで女性の候補数が最も多かったのは2009年衆院選の229人。各党の立候補予想者は自民343人、立憲民主党237人、日本維新の会16