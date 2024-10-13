今季限りで引退した日本ハム・鍵谷陽平投手（３４）の妻で女優・青谷優衣が１３日、インスタグラムを更新。タレント・朝日奈央の結婚式に出席したことを報告した。青谷は２日前に、「今日は大切な友人の結婚式」と投稿していたが、主役は朝日。ウェディングドレス姿の朝日の写真や新婦との２ショットも公開し、「美しくて可愛くて優しくて面白いみんなが大好きな奈央改めて、本当におめでとう！！」と祝福した。青谷は２