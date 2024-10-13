isutaでは今週も、SUGARさんが贈る週間占いを配信。2024年下半期の占いも公開しているので、ぜひ併せてチェックしてくださいね♡今週の星座占いを全文読みたい方はこちらをタップ今週のおひつじ座の運勢illustration by ニシイズミユカ野人の相今週のおひつじ座は、問題解決者でなく問題提起者として「歴史に選ばれた」行動を取っていこうとするような星回り。精神科医の中井久夫は統合失調症とは何かという問題を人類史的視