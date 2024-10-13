衆議院は10月9日に解散し、15日公示、27日投開票の日程で総選挙が実施される。候補者を擁立する各党などは、事実上の選挙戦に突入した。石破総理就任から8日の解散は、戦後最短で、超短期決戦となった。9日の国会では、同日午後1時から党首討論が行われ、石破総理と立憲の野田佳彦代表、日本維新の会の馬場伸幸代表、共産の田村智子委員長、国民民主の玉木雄一郎代表が論戦を展開した。自民党の派閥の政治資金パーティー裏金事件に