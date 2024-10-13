ブランドの世界観を表現したスペシャルな洗練アイテムで、オシャレの世界を広げてみない？今回は憧れのブランド『GUCCI（グッチ）』から、プレイフルでいてクラシカルな新作バッグを3つご紹介します。長く重宝したい名品こそ、どんな時代でもおしゃれでいられるクラシカルデザインを♡GUCCI（グッチ）時代はプレイフルでいてクラシカルブランドの歴史をサバト・デ・サルノによって表現されたGGミラノの新型バッグや、グッチの