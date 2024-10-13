サッカー日本代表は13日、26年W杯アジア最終予選第4戦オーストラリア戦（15日）に向け、試合会場の埼玉スタジアムで全体練習を行い、冒頭の一部を報道陣に公開した。前日12日は室内で別メニュー調整だったMF三笘薫（27＝ブライトン）も参加。代表初得点を含む2ゴールをマークした好相性の相手から再びゴールを狙う。三笘が“お得意さま”から再びネットを揺らす。22年3月、前回W杯最終予選オーストラリア戦で代表初得点含む2発