毎年恒例の都道府県魅力度ランキングが13日、日本テレビ系「行列のできる相談所」（日曜後9・00）の番組内で発表された。今年で16回目を数え、47都道府県の魅力や認知度をランキング形式で発表する地域ブランド調査。各都道府県で、人口比率に合わせた全国の約3万5000人へのアンケートをもとに順位付けした。上位は、1位が北海道で16年連続首位。2位京都府、3位沖縄県、4位東京都で、それぞれ変動はなかった。一方、毎年注