「パインアメ」を製造するパイン株式会社の公式X（旧ツイッター）が13日、この日がラスト采配となった阪神・岡田彰布監督（66）に惜別のメッセージを投稿した。パインアメは、昨年、日本一を果たした阪神の岡田監督が試合中に口にしていたことで一躍全国区となった。この日、阪神はプロ野球のクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第2戦でのDeNAに3−10で敗れ、連敗。ファイナルステージ進出はならなかった。パ