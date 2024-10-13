私は長男ヨウイチ・長女カエデ・次女ユリエの3人を育てあげました。今やそれぞれが結婚して元気に過ごしてくれているので、親としてはとても幸せです。そんななか次女ユリエが出産。初孫の誕生、私は嬉しくてたまりません。しかも生まれた男の子は、なんと小さいころの長男ヨウイチにそっくりだったのです。「あの日のヨウイチがここにいる……」孫のオースケ君を見るたび、私は喜びと懐かしさでいっぱいになりました。当然ながら