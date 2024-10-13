◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチ同級2位 堤聖也（角海老宝石）＜12回戦＞王者 井上拓真（大橋）（2024年10月13日東京・有明アリーナ）ボクシングの元世界王者、渡嘉敷勝男氏（63）、竹原慎二氏（52）、畑山隆則氏（48）が13日にYouTubeチャンネル「渡嘉敷勝男&竹原慎二&畑山隆則公式チャンネル」で生配信。同日に行われた、挑戦者で元日本バンタム級王者の堤聖也（28＝角海老宝石）がWBA同級王