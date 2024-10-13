◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチ王者 井上拓真（大橋）＜12回戦＞同級2位 堤聖也（角海老宝石）（2024年10月13日東京・有明アリーナ）WBA世界バンタム級王者の井上拓真（28＝大橋）が挑戦者・堤聖也（28＝角海老宝石）に判定0―3で敗れ、3度目の防衛に失敗して王座から陥落した。第10ラウンドに微妙な判定ながらダウンを奪われ、無念の判定負けとなった。12年ぶりの再戦で同世代の難敵に力を見せつける